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Появились подробности серьезного ДТП с мотоциклистом в Рязанском районе
ДТП произошло 8 июня, примерно в 20:05, на 496-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации полиции, 45-летний житель Рязанского района на мотоцикле «Кавасаки» столкнулся с автомобилем «Лада Приора», за рулем которого был 54-летний мужчина из Спас-Клепиков. В результате происшествия водителя мотоцикла госпитализировали в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Появились подробности серьезного ДТП с мотоциклистом в Рязанском районе. Их привела пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 8 июня, примерно в 20:05, на 496-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительной информации полиции, 45-летний житель Рязанского района на мотоцикле «Кавасаки» столкнулся с автомобилем «Лада Приора», за рулем которого был 54-летний мужчина из Спас-Клепиков.

В результате происшествия водителя мотоцикла госпитализировали в медучреждение.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее очевидцы сообщали, что в Рязанском районе мотоциклиста увезла скорая после серьезного ДТП.