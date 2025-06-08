В Рязанском районе мотоциклиста увезла скорая после серьезного ДТП
Авария случилась в воскресенье, 8 июня, напротив села Заборье Рязанского района. По словам очевидцев, автомобиль столкнулся с мотоциклом. Последний после ДТП загорелся. На опубликованных кадрах видно, что водитель мотоцикла лежит без сознания, на месте работала скорая. Официальная информация уточняется.
В Рязанском районе мотоциклист попал в серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Авария случилась в воскресенье, 8 июня, напротив села Заборье Рязанского района. По словам очевидцев, автомобиль столкнулся с мотоциклом. Последний после ДТП загорелся.
На опубликованных кадрах видно, что водитель мотоцикла лежит без сознания. На месте работала скорая.
Официальная информация уточняется.
Фото и видео: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+"