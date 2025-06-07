В Рязани произошло ДТП
Предварительно, по словам очевидцев, столкнулись машина ДПС и легковушка. Отмечается, что на место происшествия приезжали еще два полицейских автомобиля. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В центре Рязани произошло ДТП с участием полицейской машины. Об этом ночью 7 июня сообщили в соцсетях.
Предварительно, по словам очевидцев, столкнулись машина ДПС и легковушка. Отмечается, что на место происшествия приезжали еще два полицейских автомобиля.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Позже появились подробности аварии.