ДТП в Рязани устроил сотрудник полиции

Авария случилась в пятницу, 6 июня, примерно в 22:30, вблизи дома № 18 по улице Николодворянская. По предварительной информации ведомства, сотрудник полиции, управляя патрульным автомобилем, столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия», под управлением 24-летнего местного жителя. В результате происшествия автомобили получили незначительные механические повреждения. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.