В сквере возле вокзала «Рязань-2» начались работы по благоустройству

В администрации напомнили, что в сквере установят мемориальную стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». По периметру общественного пространства установили защитные ограждения. Возле стелы также планируется устройство инженерных сетей, прокладка новых пешеходных дорожек с зонами отдыха, скамейками и урнами, монтаж освещения, замена тротуарного покрытия, озеленение сквера, посадка деревьев и кустарников (клены, ели, дубы, боярышник). Работы должны завершиться в июле 2025 года. Открыть мемориальную стелу планируется на День города.