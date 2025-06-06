Над Рязанской областью уничтожили БПЛА

В течение прошедшей ночи с 20:00 5 июня до 04:20 6 июня дежурные средства ПВО сбили 174 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Рязанской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым. Также над акваторией Черного моря уничтожены три управляемых ракеты «Нептун-МД».

Над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.

С 20:00 5 июня до 04:20 6 июня дежурные средства ПВО сбили 174 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Рязанской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, московского региона и Республики Крым. Точное количество перехваченных дронов не указано.

Также над акваторией Черного моря уничтожены три управляемых ракеты «Нептун-МД».

В 00:31 6 июня на территории Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА, сообщали в РСЧС. Отменили ее в 4:13.