Малков прокомментировал атаку беспилотников на Рязанскую область

«Ночью силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области были уничтожены БПЛА. Пострадавших нет. Оценивается материальный ущерб», — написал он.

Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

«Ночью силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области были уничтожены БПЛА. Пострадавших нет. Оценивается материальный ущерб», — написал глава региона.

Ранее Минобороны сообщало, что над российскими регионами сбили 174 беспилотника, в том числе над Рязанской областью. Количество дронов не называлось.