Песков: Путин поддержал продолжение контактов с Киевом

Также Песков сообщил, что Путин действительно заявил Трампу, что Москва ответит на недавние атаки Киева. «Когда и каким будет ответ — решат российские военные», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Путин поддержал продолжение контактов с Киевом на рабочем уровне, несмотря на превращение киевского режима в террористический. Об этом заявил Дмитрий Песков, его цитирует «Звезда».

Также Песков сообщил, что Путин действительно заявил Трампу, что Москва ответит на недавние атаки Киева.

«Когда и каким будет ответ — решат российские военные», — подчеркнул пресс-секретарь президента.