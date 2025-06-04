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Путин заявил Трампу, что Россия ответит на теракты, совершенные Украиной 1 июня
Трамп заявил, что в среду, 3 июня, поговорил с Путиным по телефону Он отметил, что их разговор длился 1 час 15 минут. По словам американского лидера, они обсудили атаку на пришвартованные российские самолеты со стороны Украины, а также различные другие атаки, которые имели место с обеих сторон. «Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру. Путин сказал, и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы», — сообщил Трамп.

Путин заявил Трампу, что Россия ответит на теракты, совершенные Украиной 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп заявил, что в среду, 3 июня, поговорил с Путиным по телефону Он отметил, что их разговор длился 1 час 15 минут.

По словам американского лидера, они обсудили атаку на пришвартованные российские самолеты со стороны Украины, а также различные другие атаки, которые имели место с обеих сторон.

«Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру. Путин сказал, и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы», — сообщил Трамп.