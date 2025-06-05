Новая школа на Михайловском шоссе в Рязани будет рассчитана на 800 учеников

Об этом сообщает мэр Рязани Виталий Артемов. Он рассказал, что проектирование школы начнется в этом году. Место для строительства уже определено, на него предусмотрено 27 млн. рублей. «В данный момент завершается подготовка технической документации. В середине июня планируем объявить аукцион для определения подрядной организации, которая подготовит проект будущей школы», — заключил он. Напомним, о планах на строительство новой школы на Михайловском шоссе стало известно в феврале этого года. В марте Артемов сообщил, что в 2025 году новая школа появится также на улице Ленина.

Новая школа на Михайловском шоссе в Рязани будет рассчитана на 800 учеников. Об этом сообщает мэр Рязани Виталий Артемов.

Он рассказал, что проектирование школы начнется в этом году. Место для строительства уже определено, на него предусмотрено 27 млн. рублей.

«В данный момент завершается подготовка технической документации. В середине июня планируем объявить аукцион для определения подрядной организации, которая подготовит проект будущей школы», — заключил он.

Напомним, о планах на строительство новой школы на Михайловском шоссе стало известно в феврале этого года. В марте Артемов сообщил, что в 2025 году новая школа появится также на улице Ленина.