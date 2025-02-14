В Рязани намерены спроектировать новую школу в районе Михайловского шоссе

В мэрии отметили, что на 2026 год запланировали проектирование новой школы.

В Рязани намерены спроектировать новую школу в районе Михайловского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в соцсетях.

В мэрии отметили, что на 2026 год запланировали проектирование новой школы.

«По результатам полученного положительного заключения государственной экспертизы, осуществим проект при выделении финансирования», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ходе своей прямой линии в марте 2024 года мэр Виталий Артемов заверил рязанцев, что участок под строительство уже есть. Кроме того, он пообещал, что в 2025 году приступят к разработке проектной документации.