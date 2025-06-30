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Установлена личность погибшей при пожаре в Рязанской области
Пожар случился в селе Голенищево Чучковского района. Горел жилой дом. При пожаре погибла женщина 1946 года рождения. Ранее стало известно, огонь полностью уничтожил дом. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра.

Установлена личность погибшей при пожаре в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар случился в селе Голенищево Чучковского района. Сгорел жилой дом.

При пожаре погибла женщина 1946 года рождения.

Ранее стало известно, площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Затем появились подробности случившегося.