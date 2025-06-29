В Рязанской области сгорел жилой дом, есть пострадавший
Информация о пожаре в Чучковском районе поступила 29 июня в 10:15. На тушение выезжали семь человек и три спецавтомобиля. Отмечается, что огнем уничтожен дом. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.
В Рязанской области сгорел жилой дом, есть пострадавший. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре в Чучковском районе поступила 29 июня в 10:15. На тушение выезжали семь человек и три спецавтомобиля.
Огнем уничтожен дом. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.
Информация о пострадавшем уточняется.