В Рязанской области сгорел жилой дом, есть пострадавший

Информация о пожаре в Чучковском районе поступила 29 июня в 10:15. На тушение выезжали семь человек и три спецавтомобиля. Отмечается, что огнем уничтожен дом. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.