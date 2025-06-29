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В Рязанской области сгорел жилой дом, есть пострадавший
Информация о пожаре в Чучковском районе поступила 29 июня в 10:15. На тушение выезжали семь человек и три спецавтомобиля. Отмечается, что огнем уничтожен дом. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.

В Рязанской области сгорел жилой дом, есть пострадавший. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в Чучковском районе поступила 29 июня в 10:15. На тушение выезжали семь человек и три спецавтомобиля.

Огнем уничтожен дом. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.

Информация о пострадавшем уточняется.