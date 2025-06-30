Тело погибшей при пожаре в Рязанской области нашли под завалами

Возгорание в жилом доме произошло 29 июня. Удалось отстоять две хозпостройки и гараж с автомобилем. При пожаре погибла 79-летняя хозяйка дома, ее нашли под обломками здания. Отмечается, что предварительная причина возгорания — электротехническая. Напомним, площадь пожара составила 24 кв. м. Позже установили личность погибшей.