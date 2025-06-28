В Рязанском перинатальном центре прошла одна из самых массовых выписок

«26 мам и 21 новорожденный стали нашими выпускниками. Четырем малышам пока требуется дальнейшее лечение в условиях стационара. В настоящее время они в стабильном состоянии», — рассказали в пресс-службе перинатального центра.

В Рязанском перинатальном центре в пятницу, 27 июня, прошла одна из самых массовых выписок. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

Отмечается, что в течение прошедшей недели зафиксировано рекордное число родов.

«26 мам и 21 новорожденный стали нашими выпускниками. Четырем малышам пока требуется дальнейшее лечение в условиях стационара. В настоящее время они в стабильном состоянии», — рассказали в пресс-службе перинатального центра.

Ранее стало известно, что в Рязанском перинатальном центре родилось рекордное число малышей за сутки.