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В Рязанском перинатальном центре прошла одна из самых массовых выписок
«26 мам и 21 новорожденный стали нашими выпускниками. Четырем малышам пока требуется дальнейшее лечение в условиях стационара. В настоящее время они в стабильном состоянии», — рассказали в пресс-службе перинатального центра.

В Рязанском перинатальном центре в пятницу, 27 июня, прошла одна из самых массовых выписок. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

Отмечается, что в течение прошедшей недели зафиксировано рекордное число родов.

«26 мам и 21 новорожденный стали нашими выпускниками. Четырем малышам пока требуется дальнейшее лечение в условиях стационара. В настоящее время они в стабильном состоянии», — рассказали в пресс-службе перинатального центра.

Ранее стало известно, что в Рязанском перинатальном центре родилось рекордное число малышей за сутки.