В Рязанском перинатальном центре родилось рекордное число малышей за сутки

У 24 матерей родилось 25 детей. Из них 12 — девочки, 13 — мальчики. У шести женщин родился первый ребенок, у восьми — второй и третий. Две пациентки стали мамами в четвертый раз.