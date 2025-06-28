В Рязани произошло ДТП с участием фуры, на месте образовалась пробка
Авария произошла на Южной окружной дороге в районе съезда на микрорайон Южный. Фура перекрыла часть дороги. Также образовались пробки в обе стороны. Их длина превышает четыре километра.
В Рязани произошло ДТП с участием фуры. Об этом 28 июня сообщили в соцсетях.
Авария произошла на Южной окружной дороге в районе съезда на микрорайон Южный.
Фура перекрыла часть дороги. Также образовались пробки в обе стороны. Их длина превышает четыре километра.