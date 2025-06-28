Появились подробности ДТП с участием фуры в Рязани

Авария случилась 28 июня, примерно в 9:55, на 193-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани. По предварительной информации полиции, 57-летний житель Волгоградской области, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», столкнулся с грузовиком «Донг Финг» с полуприцепом «Шмитц», за рулем которого был 46-летний житель Курска. В результате ДТП водителя автомобиля «Ниссан Альмера» получил травмы и был доставлен в медучреждение. Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Появились подробности ДТП с участием фуры в Рязани. Их привела пресс-служба ГАИ по региону в соцсетях.

Авария случилась 28 июня, примерно в 9:55, на 193-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани.

По предварительной информации полиции, 57-летний житель Волгоградской области, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», столкнулся с грузовиком «Донг Финг» с полуприцепом «Шмитц», за рулем которого был 46-летний житель Курска.

В результате ДТП водителя автомобиля «Ниссан Альмера» получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места ДТП.