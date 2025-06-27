Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в июле

По словам синоптиков, в июле жителей Центральной России ждет пасмурная и прохладная погода. Отмечается, что большую часть месяца ожидаются облачность, дожди и грозы. Средняя температура составит составит плюс 23-24 градуса днем, ночью — плюс 13-15 градусов. Ранее сообщалось, что в июле россиян ждут перепады атмосферного давления.