Рязанцев предупредили о частых перепадах атмосферного давления в июле

В Центральной России в июле будут частые перепады атмосферного давления из-за смены циклонов и антициклонов. Отмечается, что это приведет к колебаниям давления от привычных летних значений (около 740 мм ртутного столба) до пониженных (примерно 730-731 мм). Как указано в публикации, такие изменения ощутимы для метеочувствительных людей. Скачки давления в пределах 5-10 мм ртутного столба могут провоцировать слабость, головные боли, снижение концентрации, головокружение, нарушение сна.

Рязанцев предупредили о частых перепадах атмосферного давления в июле. Об этом 27 июня сообщили «Известия».

По данным издания, в Центральной России в июле будут частые перепады атмосферного давления из-за смены циклонов и антициклонов. Отмечается, что это приведет к колебаниям давления от привычных летних значений (около 740 мм ртутного столба) до пониженных (примерно 730-731 мм).

Как указано в публикации, такие изменения ощутимы для метеочувствительных людей. Скачки давления в пределах 5-10 мм ртутного столба могут провоцировать слабость, головные боли, снижение концентрации, головокружение, нарушение сна.