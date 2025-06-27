Ново-Рязанская ТЭЦ через суд потребовала взыскать с РМПТС более 280 млн рублей

Согласно документам, РМПТС задолжало Ново-Рязанской ТЭЦ 280 миллионов 962 тысячи 562 рубля за поставки тепловой энергии и теплоносителя за март и апрель 2025 года. Суд принял к производству исковое заявление и назначил предварительное заседание на 15 августа. Напомним, ранее РМПТС обязали выплатить пени в размере полутора миллионов рублей. Иск в суд поступил от АО «Квадра — Генерирующая компания».

ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» потребовала взыскать задолженность с МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей». Соответствующую информацию опубликовали в картотеке дел Арбитражного суда региона.

Согласно документам, РМПТС задолжало Ново-Рязанской ТЭЦ 280 миллионов 962 тысячи 562 рубля за поставки тепловой энергии и теплоносителя за март и апрель 2025 года.

Суд принял к производству исковое заявление и назначил предварительное заседание на 15 августа.

Напомним, ранее РМПТС обязали выплатить пени в размере полутора миллионов рублей. Иск в суд поступил от АО «Квадра — Генерирующая компания».