Арбитражный суд Рязани оштрафовал РМПТС на полтора миллиона рублей

Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей по решению Арбитражного суда обязано выплатить пени в размере 1 миллиона 500 тысяч 952 рублей, а также 21 тысячу рублей за расходы по оплате государственной пошлины.

Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей по решению Арбитражного суда обязано выплатить пени в размере 1 миллиона 500 тысяч 952 рублей, а также 21 тысячу рублей за расходы по оплате государственной пошлины. Соответствующая информация появилась в картотеке дела.

Суд удовлетворил иск АО «Квадра — Генерирующая компания» к РМПТС.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.