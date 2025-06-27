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Мэрия подала в суд на подрядчика за травму ребенка на качелях в Рязани
Как указано в документах, управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации обратилось с заявлением о взыскании убытков, которые возникли после благоустройства площади Победы и Малого шоссе. В качестве третьих лиц по делу выступают ООО «Манго» и МБУ «Дирекция благоустройства города». «Комсомольская правда» сообщает, что мэрия требует указанную сумму в качестве компенсации морального вреда. По версии издания, в сентябре 2023 года из-за обрыва цепи на качелях подросток упал и разбил голову.

Рязанская мэрия потребовала взыскать с ООО «Промо» 200 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке дел Арбитражного суда региона.

Как указано в документах, управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации обратилось с заявлением о взыскании убытков, которые возникли после благоустройства площади Победы и Малого шоссе.

В качестве третьих лиц по делу выступают ООО «Манго» и МБУ «Дирекция благоустройства города».

«Комсомольская правда» сообщает, что мэрия требует указанную сумму в качестве компенсации морального вреда. По версии издания, в сентябре 2023 года из-за обрыва цепи на качелях подросток упал и разбил голову.

Напомним, в 2023 году на благоустройство площади Победы и пешеходной зоны на Малом шоссе выделили 32 миллиона 746 тысяч 931 рубль. Подрядчик провел демонтажные работы, уложил новое покрытие, установил камеры видеонаблюдения, озеленил зону. Позже стало известно, что на территории установили качели за 2,1 миллиона рублей с тремя секциями, длина которых составила 11 метров.