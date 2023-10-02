В Рязани на площади Победы установят качели за 2,1 миллиона рублей

На площади Победы установят качели за 2,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города выделило 2 млн 117 тысяч 598 рублей. Подрядчик установит качели «Оазис» с тремя секциями длиной 11 метров. Работы планируется выполнить до 20 ноября.

Напомним, в начале 2023 года на благоустройство площади Победы и Малого шоссе выделили 32,7 миллионов рублей.

Позже рязанцы жаловались на замену бетонной плитки на Малом шоссе спустя месяц после ремонта и отсутствие урн.