А что в кино? «Маленький шеф», «Шпионская свадьба» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Великая Лилиан Холл» — биографическая драма, США. Легендарная актриса Лилиан Холл готовится к своей новой роли на Бродвее, сталкиваясь с вызовом, который не поддается репетиции — стремительно прогрессирующей деменцией. Фильм о стойкости, памяти и любви к театру.

«Шпионская свадьба» — комедийный боевик, США, Кипр. На роскошной свадьбе на тропическом острове подружка невесты оказывается супершпионкой, за которой охотится международная преступная сеть. Но когда гости становятся заложниками, агент Сэм превращает банкет в поле боя.

«Маленький шеф» — комедия, Россия. Юный кулинар Илья решает спасти семью от развода с помощью собственных блюд. Вместе с подругой он устраивает гастрономическое приключение, чтобы напомнить родителям, что любовь тоже нуждается в рецепте.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».