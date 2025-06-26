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Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
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Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
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Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
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«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
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А что в кино? «Маленький шеф», «Шпионская свадьба» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Великая Лилиан Холл» — биографическая драма, США. Легендарная актриса Лилиан Холл готовится к своей новой роли на Бродвее, сталкиваясь с вызовом, который не поддается репетиции — стремительно прогрессирующей деменцией. Фильм о стойкости, памяти и любви к театру.

«Шпионская свадьба» — комедийный боевик, США, Кипр. На роскошной свадьбе на тропическом острове подружка невесты оказывается супершпионкой, за которой охотится международная преступная сеть. Но когда гости становятся заложниками, агент Сэм превращает банкет в поле боя.

«Маленький шеф» — комедия, Россия. Юный кулинар Илья решает спасти семью от развода с помощью собственных блюд. Вместе с подругой он устраивает гастрономическое приключение, чтобы напомнить родителям, что любовь тоже нуждается в рецепте.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».