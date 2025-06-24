Маленький шеф

Мальчик Илья живет с родителями и мечтает стать известным шеф-поваром, когда вырастет. Однажды его мама с папой сильно ссорятся и начинают думать о расставании. Илья пускается в гастрономическую авантюру вместе со своей подругой, чтобы спасти находящуюся на грани развода семью. Помогут ли кулинарные навыки Ильи найти рецепт семейного счастья для своей семьи?