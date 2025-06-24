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Маленький шеф

Мальчик Илья живет с родителями и мечтает стать известным шеф-поваром, когда вырастет. Однажды его мама с папой сильно ссорятся и начинают думать о расставании. Илья пускается в гастрономическую авантюру вместе со своей подругой, чтобы спасти находящуюся на грани развода семью. Помогут ли кулинарные навыки Ильи найти рецепт семейного счастья для своей семьи?

Режиссёр
Илья Чижиков, Антон Чижиков
Актёры
Роман Курцын, Ольга Лерман, Мирон Проворов, Роман Мадянов, Елена Валюшкина, Полина Бахтигозина, Ирина Чериченко, Лянка Грыу, Анатолий Ронжин, Платон Воинов, Роберт Захарян, Карина Хисматуллина, Иван Кукуев, Мария Староторжская, Артем Гайдуков, Родион Вьюшкин, Борис Дейков
Продолж.
79 мин.
Премьера
2025-06-26 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Комедия

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