Шпионская свадьба

Говорят, лучшие спецагенты просились на эту свадьбу придумывать конкурсы. Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Что может пойти не так? Но праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол.
- Режиссёр
- Саймон Уэст
- Актёры
- Джастин Хартли, Давайн Джой Рэндолф, Анна Кэмп, Анна Кламски, Ребел Уилсон, Стивен Дорфф, Сэм Хантингтон, Шерри Кола, Майкл О'Нилл, Джиджи Зумбадо, Джефф Чейз, Крейг Антон, Дэвид Ленгел, Каролина Рейно
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
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2025-06-26 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Комедия