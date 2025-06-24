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Шпионская свадьба

Говорят, лучшие спецагенты просились на эту свадьбу придумывать конкурсы. Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Что может пойти не так? Но праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол.

Режиссёр
Саймон Уэст
Актёры
Джастин Хартли, Давайн Джой Рэндолф, Анна Кэмп, Анна Кламски, Ребел Уилсон, Стивен Дорфф, Сэм Хантингтон, Шерри Кола, Майкл О'Нилл, Джиджи Зумбадо, Джефф Чейз, Крейг Антон, Дэвид Ленгел, Каролина Рейно
Продолж.
105 мин.
Премьера
2025-06-26 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Комедия

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