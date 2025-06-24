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Великая Лилиан Холл

Лилиан Холл, звезда Бродвея, чья долгая и выдающаяся карьера не знала поражений. Она блистала на сцене, вдохновляла поколения. Но время беспощадно. Репетиции превращаются в борьбу, партнеры — в судей, а сцена, некогда родная, становится недоступной. Ее мир рушится, и Лилиан остается один на один со страхами, которые прятала всю жизнь.

Режиссёр
Майкл Кристофер
Актёры
Пирс Броснан, Кэти Бейтс, Джессика Лэнг, Лили Рейб, Джесси Уилльямс, Ношир Далал, Катерина Айхенбергер, Лорен Бульоли, Ребекка Уотсон, Эллисон Маки, Синди Хоган
Продолж.
110 мин.
Премьера
2025-06-26 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма

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