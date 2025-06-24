Великая Лилиан Холл

Лилиан Холл, звезда Бродвея, чья долгая и выдающаяся карьера не знала поражений. Она блистала на сцене, вдохновляла поколения. Но время беспощадно. Репетиции превращаются в борьбу, партнеры — в судей, а сцена, некогда родная, становится недоступной. Ее мир рушится, и Лилиан остается один на один со страхами, которые прятала всю жизнь.
- Режиссёр
- Майкл Кристофер
- Актёры
- Пирс Броснан, Кэти Бейтс, Джессика Лэнг, Лили Рейб, Джесси Уилльямс, Ношир Далал, Катерина Айхенбергер, Лорен Бульоли, Ребекка Уотсон, Эллисон Маки, Синди Хоган
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
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2025-06-26 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма