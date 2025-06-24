Великая Лилиан Холл

Лилиан Холл, звезда Бродвея, чья долгая и выдающаяся карьера не знала поражений. Она блистала на сцене, вдохновляла поколения. Но время беспощадно. Репетиции превращаются в борьбу, партнеры — в судей, а сцена, некогда родная, становится недоступной. Ее мир рушится, и Лилиан остается один на один со страхами, которые прятала всю жизнь.