Трамп сообщил, что ситуация на Украине полностью вышла из-под контроля

«Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать, потому что ситуация «совершенно вышла из-под контроля», — сказано в публикации. Собеседники агентства расценили заявление Трампа как признак готовности США к более активному вовлечению в украинский вопрос. Ранее американский лидер заявил, что Владимир Зеленский находится в очень сложной ситуации.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ситуация на Украине полностью вышла из-под контроля. Об этом он заявил на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге, передало Bloomberg 25 июня со ссылкой на источник.

Трамп также выразил мнение, что с таким положением дел необходимо «что-то сделать».

Собеседники агентства расценили заявление президента как признак готовности США к более активному вовлечению в украинский вопрос.

Ранее американский лидер заявил, что Владимир Зеленский находится в очень сложной ситуации.