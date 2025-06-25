Трамп: Зеленский находится в очень сложной ситуации

Помимо этого, Трамп заявил журналистам, что может встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге. «Он в очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — заключил Трамп.

Трамп заявил, что Зеленский находится в очень сложной ситуации. Слова американского президента цитирует RT.

Помимо этого, Трамп заявил журналистам, что может встретиться с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге.

«Он в очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — заключил Трамп.