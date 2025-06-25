Опубликованы кадры с места гибели пятилетнего рязанца
Прокуратура организовала проверку по факту смерти несовершеннолетнего. На место трагедии выезжал прокурор Михайловского района Максим Просянников. Специалисты оценят исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка и обстоятельства произошедшего. Надзорный орган контролирует ход и результаты процессуальной проверки. Тело пятилетнего мальчика нашли в Михайловском районе. Он утонул в реке Проня.
Опубликованы кадры с места гибели пятилетнего рязанца. Фото разместила пресс-служба региональной прокуратуры.
Ведомство организовало проверку по факту смерти несовершеннолетнего. На место трагедии выезжал прокурор Михайловского района Максим Просянников.
Специалисты оценят исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка и обстоятельства произошедшего.
Надзорный орган контролирует ход и результаты процессуальной проверки.
Тело пятилетнего мальчика нашли в Михайловском районе. Он утонул в реке Проня. В СК сообщили подробности гибели мальчика.
Фото: прокуратура Рязанской области.