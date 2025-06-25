Названа причина гибели пятилетнего мальчика в Рязанской области
Спасатели сообщили, что выезжали на заявку о пропавшем ребенке в селе Прудская в Михайловском районе. Тело мальчика нашли и извлекли из реки Проня. Ранее о гибели мальчика сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».
Названа причина гибели пятилетнего мальчика в Рязанской области. Ее сообщили в МСО РязГМУ «Salus» имени. Васильева.
Спасатели сообщили, что выезжали на заявку о пропавшем ребенке в селе Прудская в Михайловском районе.
Тело мальчика нашли и извлекли из реки Проня.
Ранее о гибели мальчика сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».