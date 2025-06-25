В СК сообщили подробности гибели пятилетнего мальчика в Рязанской области

По данным следствия, трагедия произошла вечером 24 июня на реке Пра в Михайловском округе. Мать мальчика оставила его без присмотра у реки. Во время ее отсутствия ребенок упал в воду и утонул. Следователи осмотрели место гибели мальчика, в настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На мать погибшего ребенка возбудили уголовное дело по статье 109 части 1 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В СК сообщили подробности гибели пятилетнего мальчика в Рязанской области. Информацию опубликовало региональное ведомство.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 24 июня на реке Пра в Михайловском округе. Мать мальчика оставила его без присмотра у реки. Во время ее отсутствия ребенок упал в воду и утонул.

Следователи осмотрели место гибели мальчика, в настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

На мать погибшего ребенка возбудили уголовное дело по статье 109 части 1 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее стало известно, что его тело достали спасатели МСО РязГМК «Salus». Прокуратура опубликовала фото с места трагедии.