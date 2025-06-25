В Рязанской области найден труп пятилетнего ребенка

Трагедия произошла в ночь на 25 июня. Поисковики начали поиски мальчика из села Прудская в Михайловском районе после полуночи. Через несколько часов волонтеры обнаружили ребенка погибшим. Подробности поисков не разглашаются.