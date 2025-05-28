В Рязани снова установили особый противопожарный режим

Горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине, за исключением жителей, проживающих в районе поселка Солотча. Запрет не распространяется на транспортные средства экстренных служб, военной техники, а также предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения. Как указали в публикации, в связи с повышенной опасностью возникновения лесных пожаров сотрудниками управления ГОЧС регулярно проводят рейды для своевременного выявления задымлений. Кроме того, проводится информирование жителей.

С 28 мая на территории Рязани установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Виталий Артемов, сообщила пресс-служба мэрии.

Горожанам запрещено посещать леса и въезжать в них на машине, за исключением жителей, проживающих в районе поселка Солотча. Запрет не распространяется на транспортные средства экстренных служб, военной техники, а также предприятий, обеспечивающих необходимые жизненные потребности населения.

Как указали в публикации, в связи с повышенной опасностью возникновения лесных пожаров сотрудниками управления ГОЧС регулярно проводят рейды для своевременного выявления задымлений. Кроме того, проводится информирование жителей.

Напомним, 15 мая в Рязани отменили особый противопожарный режим. Он действовал с 28 марта.