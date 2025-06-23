Появились фото и подробности ДТП на улице Бирюзова в Рязани со сбитым человеком

Выяснилось, что под колеса попал курьер. «У дороги валяется скутер доставки. Пострадавшего забрала скорая», — говорится в посте. Официальная информация не поступала. Ранее очевидцы рассказали, что на обочине лежал человек, рядом на проезжей части стоял автомобиль. Рязанцы предположили, что мужчину сбила машина.