Появились фото и подробности ДТП на улице Бирюзова в Рязани со сбитым человеком
Выяснилось, что под колеса попал курьер. «У дороги валяется скутер доставки. Пострадавшего забрала скорая», — говорится в посте. Официальная информация не поступала. Ранее очевидцы рассказали, что на обочине лежал человек, рядом на проезжей части стоял автомобиль. Рязанцы предположили, что мужчину сбила машина.
Появились фото и подробности ДТП на улице Бирюзова в Рязани со сбитым человеком. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Выяснилось, что под колеса попал курьер.
«У дороги валяется скутер доставки. Пострадавшего забрала скорая», — говорится в посте.
Официальная информация не поступала.
Ранее очевидцы рассказали, что на обочине лежал человек, рядом на проезжей части стоял автомобиль. Рязанцы предположили, что мужчину сбила машина.