Очевидцы сообщили, что на улице Бирюзова в Рязани сбили человека

ДТП случилось в понедельник, 23 июня. По словам очевидцев, человек лежит на обочине дороги. «По всей видимости, сбили. На проезжей части машина. Пока скорой нет», — отметили рязанцы.