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Провода над площадью Победы в Рязани планируют убрать под землю
Мэр провел рабочее совещание, на котором обсудили возможность реализации проекта «Чистое небо» на площади Победы. На данный момент, по словам Артемова, ведется ремонт Монумента и благоустройство прилегающей территории. Работы идут по графику. Запланирован капремонт подпорной стенки, обновление надписей. Работы планируют завершить в конце лета. Он провел рабочее совещание, на котором обсудили возможность реализации проекта «Чистое небо» на площади Победы. На данный момент, по словам Артемова, ведется ремонт Монумента и благоустройство прилегающей территории. Работы идут по графику. Запланирован капремонт подпорной стенки, обновление надписей. Работы планируют завершить в конце лета.

Провода над площадью Победы в Рязани планируют убрать под землю. Об этом сообщил 22 июня мэр города Виталий Артемов в соцсетях.

Он провел рабочее совещание, на котором обсудили возможность реализации проекта «Чистое небо» на площади Победы.

На данный момент, по словам Артемова, ведется ремонт Монумента и благоустройство прилегающей территории. Работы идут по графику. Запланирован капремонт подпорной стенки, обновление надписей. Работы планируют завершить в конце лета.

«Запланированы встречи с собственниками сетей, расположенных возле Монумента Победы. Все коммуникации необходимо убрать в кабельную канализацию. На площади требуется замена части опор. Сделать это нужно в кратчайшие сроки, пока не начались работы по благоустройству прилегающей территории и укладке тротуарной плитки», — отметил Артемов.

Ранее стало известно, что провода над сквером у вокзала «Рязань-2» уберут под землю.