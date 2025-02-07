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В Рязанской области подвели итоги сезона охоты на лосей за 2024 год
За последние пять лет численность сохатых в регионе выросла на 30%.

В Рязанской области подвели итоги сезона охоты на лосей за 2024 год. Об этом в эфире «Вести-Рязань» рассказал начальник отдела регулирования использования животного мира министерства природопользования региона Сергей Корольков.

По его словам с 1 сентября 2024 года до 10 января 2025 года в области выдали 561 лицензию на отстрел сохатых, охотникам удалось добыть 96% от этого количества, несмотря на нетипичные погодные условия и отсутствие снежного покрова.

Отмечается, что за последние пять лет численность сохатых в регионе выросла на 30%. Этот факт объясняет высокие показатели добычи.

Корольков добавил, что сезон охоты на кабанов продолжится до 28 февраля, из 600 выданных лицензий пока реализовано только 150.

Охотиться на волков можно будет до 1 марта.