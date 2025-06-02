В Рязани в Центре науки, традиций и искусства появятся новые музейные экспозиции

Подрядчику необходимо разработать концепции исторической экспозиции «XX век», зала «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы Рязанской области», выставочного и конференц-залов, детского археологического центра. Объекты должны занять не менее 2440 квадратных метров. Кроме того, в ЦНТИ обустроят зоны отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На создание новой концепции и проектирование музейных экспозиций в рязанском Центре науки, традиций и искусства РИАМЗ выделили 14 миллионов 959 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Центр науки, традиций и искусства располагается в пределах Московского района по адресу улица Крупской, дом 17.

Подрядчику необходимо разработать концепции исторической экспозиции «XX век», зала «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы Рязанской области», выставочного и конференц-залов, детского археологического центра. Объекты должны занять не менее 2440 квадратных метров.

Кроме того, в ЦНТИ обустроят зоны отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Экспозиция, посвященная прошлому столетию, будет включать предметы мебели, интерьера, посуду, промышленные изделия, одежду, фотографии, письменные источники, картины, образцы вооружения и обмундирования. Благодаря вещественным и документальным памятникам РИАМЗ стремится создать «образ бурной эпохи XX века: тяготы войн, революционные вихри, оптимизм нового времени».

В детском археологическом центре расположатся помещения для занятий, мастер-классов и интерактивная экспозиция. Отмечается, что будет разработан сценарий, включающий игровой маршрут с элементами квеста.

Также в ЦНТИ для проведения концертов, спектаклей и кинопоказов обустроят конференц-зал, площадь которого составит 340 квадратных метров.

Заказчиком выступило ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник».

Работы выполнят до 1 декабря 2025 года.

Напомним, в 2023 году директор РИАМЗ Виталий Попов сообщил, что бывшее здание ЦНТИ на Крупской передали музею. Новый Центр науки, традиций и искусства открылся 28 февраля 2024 года. Отмечалось, что учреждение займется проектами по музеефикации археологических памятников.