В Рязани в бывшем здании ЦНТИ откроется Центр науки, традиций и искусства

Центр займется проектами по музеефикации археологических памятников. Это городище «Старая Рязань», Переяславль-Рязанское и древний город Глебов.

В среду, 28 февраля, в Рязани в бывшем здании ЦНТИ на улице Крупской откроется Центр науки, традиций и искусства. Он станет подразделением Рязанского музея-заповедника. Об этом пишет ИД «Пресса».

Центр займется проектами по музеефикации археологических памятников. Это городище «Старая Рязань», Переяславль-Рязанское и древний город Глебов. Там появится культурное объединение, которое занимается изучением, коллекционированием и экспонированием искусства последних семи десятилетий.

При открытии в центре можно будет посмотреть две выставки. Это экспозиция по археологии Переяславля Рязанского, посвященная 20-летию раскопок в кремле. И выставка «Грани сопричастности. Труд, творчество, человек». Она расскажет о Рязани эпохи социализма в произведениях художников.

Кроме этого, в центре разместят лаборатории археологов, помещения для камеральной работы, находки археологических экспозиции, комнаты для занятий со школьниками и студентами.