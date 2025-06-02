В Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины

Второй раунд переговоров проходит во дворце Чираган. Как заявил глава МИД Турции, среди тем, которые обсудят Россия и Украина, — условия перемирия и обмен пленными и гражданскими лицами. Еще одна тема — возможная встреча глав двух государств.