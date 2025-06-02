Арендодателей склада, где могли собирать БПЛА для атаки на Рязань, задержали. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на Telegram-канал «Mash».
"Арендодатели челябинского склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами, задержаны. Они сдавали помещение за 350 тысяч рублей в месяц через агентство", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, атаковавшие российские регионы диверсанты сняли склад, чтобы осуществлять сборку контейнеров с дронами. На данный момент помещения пустые. Эксперты взяли пробы для проверки на наличие взрывчатых веществ.
Напомним, ранее сообщалось, что на фурах, с которых могли запускать беспилотники по Рязанской области, были челябинские номера.
За ночь над территорией региона сбили 11 дронов. В результате налета пострадали жилые дома и автомобили.