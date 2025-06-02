Арендодателей склада, где могли собирать БПЛА для атаки на Рязань, задержали

«Арендодатели челябинского склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами, задержаны. Они сдавали помещение за 350 тысяч рублей в месяц через агентство», — говорится в сообщении. По предварительным данным, атаковавшие российские регионы диверсанты сняли склад, чтобы осуществлять сборку контейнеров с дронами. На данный момент помещения пустые. Эксперты взяли пробы для проверки на наличие взрывчатых веществ.

Арендодателей склада, где могли собирать БПЛА для атаки на Рязань, задержали. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на Telegram-канал «Mash».

"Арендодатели челябинского склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами, задержаны. Они сдавали помещение за 350 тысяч рублей в месяц через агентство", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, атаковавшие российские регионы диверсанты сняли склад, чтобы осуществлять сборку контейнеров с дронами. На данный момент помещения пустые. Эксперты взяли пробы для проверки на наличие взрывчатых веществ.

Напомним, ранее сообщалось, что на фурах, с которых могли запускать беспилотники по Рязанской области, были челябинские номера.

За ночь над территорией региона сбили 11 дронов. В результате налета пострадали жилые дома и автомобили.