Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
20°
Втр, 03
23°
Срд, 04
21°
ЦБ USD 78.62 0.12 31/05
ЦБ EUR 89.25 0.3 31/05
Нал. USD 80.50 / 80.00 02/06 11:30
Нал. EUR 91.76 / 92.47 02/06 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
6 567
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
8 233
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
16 512
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
23 688
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Арендодателей склада, где могли собирать БПЛА для атаки на Рязань, задержали
«Арендодатели челябинского склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами, задержаны. Они сдавали помещение за 350 тысяч рублей в месяц через агентство», — говорится в сообщении. По предварительным данным, атаковавшие российские регионы диверсанты сняли склад, чтобы осуществлять сборку контейнеров с дронами. На данный момент помещения пустые. Эксперты взяли пробы для проверки на наличие взрывчатых веществ.

Арендодателей склада, где могли собирать БПЛА для атаки на Рязань, задержали. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на Telegram-канал «Mash».

"Арендодатели челябинского склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами, задержаны. Они сдавали помещение за 350 тысяч рублей в месяц через агентство", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, атаковавшие российские регионы диверсанты сняли склад, чтобы осуществлять сборку контейнеров с дронами. На данный момент помещения пустые. Эксперты взяли пробы для проверки на наличие взрывчатых веществ.

Напомним, ранее сообщалось, что на фурах, с которых могли запускать беспилотники по Рязанской области, были челябинские номера.

За ночь над территорией региона сбили 11 дронов. В результате налета пострадали жилые дома и автомобили.