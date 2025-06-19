Рязанская полиция нашла напавших на мужчину подростков

Установлено, что к инциденту причастны пятеро несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет. Их вместе с родителями доставили в инспекцию ПДН. По предварительной информации, 15 июня молодые люди во дворе дома на улице Новоселов заметили мужчину на детской площадке. Между ним и компанией детей произошел конфликт, в ходе которого мальчики начали драку. Также выяснилось, что эти же школьники разбили вывеску пункта выдачи заказов на улице Зубковой 13 июня. Материальный ущерб оценили в 3 тысячи рублей.

Рязанская полиция нашла напавших на мужчину подростков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что к инциденту причастны пятеро несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет. Их вместе с родителями доставили в инспекцию ПДН.

По предварительной информации, 15 июня молодые люди во дворе дома на улице Новоселов заметили мужчину на детской площадке. Между ним и компанией детей произошел конфликт, в ходе которого мальчики начали драку.

Также выяснилось, что эти же школьники разбили вывеску пункта выдачи заказов на улице Зубковой 13 июня. Материальный ущерб оценили в 3 тысячи рублей.

Правоохранители провели с подростками и родителями профилактическую беседу. Законных представителей привлекли к административной ответственности — в отношении них составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. Также несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет в ПДН.