Толпа подростков напала на мужчину в Рязани
Инцидент произошел в Дашково-Песочне. По словам очевидцев, подростки напали на пьяного мужчину. «Они сразу же ушли, когда узнали, что жители дома звонят в полицию», — рассказали очевидцы.
Толпа подростков напала на мужчину в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Инцидент произошел в Дашково-Песочне. По словам очевидцев, подростки напали на пьяного мужчину.
«Они сразу же ушли, когда узнали, что жители дома звонят в полицию», — рассказали очевидцы.
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