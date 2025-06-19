Толпа подростков напала на мужчину в Рязани

Инцидент произошел в Дашково-Песочне. По словам очевидцев, подростки напали на пьяного мужчину. «Они сразу же ушли, когда узнали, что жители дома звонят в полицию», — рассказали очевидцы.