В Рязани скорая столкнулась с такси
ДТП случилось утром в понедельник, 16 июня. Автомобиль скорой помощи столкнулся с такси на Куйбышевском шоссе. На месте работают сотрудники ГАИ.
В Рязани скорая столкнулась с такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
ДТП случилось утром в понедельник, 16 июня. Автомобиль скорой помощи столкнулся с такси на Куйбышевском шоссе.
По словам очевидцев, скорая ехала со спецсигналом.
На месте работают сотрудники ГАИ.
Видео: Telegram-канал «Топор Рязань».