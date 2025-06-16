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В Рязани скорая столкнулась с такси
ДТП случилось утром в понедельник, 16 июня. Автомобиль скорой помощи столкнулся с такси на Куйбышевском шоссе. На месте работают сотрудники ГАИ.

В Рязани скорая столкнулась с такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

ДТП случилось утром в понедельник, 16 июня. Автомобиль скорой помощи столкнулся с такси на Куйбышевском шоссе.

По словам очевидцев, скорая ехала со спецсигналом.

На месте работают сотрудники ГАИ.

Видео: Telegram-канал «Топор Рязань».