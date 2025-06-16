В ГАИ сообщили подробности ДТП со скорой в Рязани

ДТП произошло утром 16 июня вблизи дома № 21 на улице Циолковского. 34-летний житель Спасска-Рязанского на иномарке Geely столкнулся с автомобилем скорой помощи, за рулем которого находился 40-летний житель Кораблино. Отмечается, что скорая двигалась с включенными спецсигналами. Пострадавших не зарегистрировано. Транспортные средства получили незначительные механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появилось видео с места.