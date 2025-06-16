Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
24°
Втр, 17
22°
Срд, 18
22°
ЦБ USD 78.51 -0.49 17/06
ЦБ EUR 90.94 0.93 17/06
Нал. USD 80.00 / 80.00 16/06 17:55
Нал. EUR 91.11 / 92.79 16/06 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
16 114
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
30 710
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
40 546
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
41 989
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
УРТ прокомментировало жалобы рязанцев на неработающие кондиционеры в транспорте
Директор МУП УРТ Андрей Суханов заявил, что в прошедшие выходные проели мониторинг данных систем. «На некоторых машинах выявлены проблемы, устранение которых требует определенного количества времени. Если это гарантийная поломка, то мы отправляем претензию на завод-изготовитель и ждем официального заключения. Для устранения остальных неисправностей привлекаем сторонние организации, в связи с нехваткой специалистов. Также дополнительно выводим работников в выходные дни для скорейшего ремонта повреждений. Проблемы возникают в процессе эксплуатации. Как правило, это утечка фреона или неполадки в электрике. Неисправности стараемся максимально быстро устранять. В ближайшее время работа систем кондиционирования там, где они предусмотрены, будет налажена», — отметил Андрей Суханов.

Рязанцы пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах и в троллейбусах, в МУП УРТ прокомментировали информацию. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба мэрии.

Директор МУП УРТ Андрей Суханов заявил, что в прошедшие выходные проели мониторинг данных систем.

«На некоторых машинах выявлены проблемы, устранение которых требует определенного количества времени. Если это гарантийная поломка, то мы отправляем претензию на завод-изготовитель и ждем официального заключения.

Для устранения остальных неисправностей привлекаем сторонние организации, в связи с нехваткой специалистов. Также дополнительно выводим работников в выходные дни для скорейшего ремонта повреждений. Проблемы возникают в процессе эксплуатации. Как правило, это утечка фреона или неполадки в электрике. Неисправности стараемся максимально быстро устранять. В ближайшее время работа систем кондиционирования там, где они предусмотрены, будет налажена», — отметил Андрей Суханов.

Отмечается, что на данный момент в более чем в 60% подвижного состава МУП УРТ заводской конструкцией установка кондиционеров не предусмотрена.

Напомним, рязанцы возмутились неработающими кондиционерами. Мэрия призвала сообщать о проблеме.