УРТ прокомментировало жалобы рязанцев на неработающие кондиционеры в транспорте

Директор МУП УРТ Андрей Суханов заявил, что в прошедшие выходные проели мониторинг данных систем. «На некоторых машинах выявлены проблемы, устранение которых требует определенного количества времени. Если это гарантийная поломка, то мы отправляем претензию на завод-изготовитель и ждем официального заключения. Для устранения остальных неисправностей привлекаем сторонние организации, в связи с нехваткой специалистов. Также дополнительно выводим работников в выходные дни для скорейшего ремонта повреждений. Проблемы возникают в процессе эксплуатации. Как правило, это утечка фреона или неполадки в электрике. Неисправности стараемся максимально быстро устранять. В ближайшее время работа систем кондиционирования там, где они предусмотрены, будет налажена», — отметил Андрей Суханов.

Рязанцы пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусах и в троллейбусах, в МУП УРТ прокомментировали информацию. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба мэрии.

Директор МУП УРТ Андрей Суханов заявил, что в прошедшие выходные проели мониторинг данных систем.

«На некоторых машинах выявлены проблемы, устранение которых требует определенного количества времени. Если это гарантийная поломка, то мы отправляем претензию на завод-изготовитель и ждем официального заключения.

Для устранения остальных неисправностей привлекаем сторонние организации, в связи с нехваткой специалистов. Также дополнительно выводим работников в выходные дни для скорейшего ремонта повреждений. Проблемы возникают в процессе эксплуатации. Как правило, это утечка фреона или неполадки в электрике. Неисправности стараемся максимально быстро устранять. В ближайшее время работа систем кондиционирования там, где они предусмотрены, будет налажена», — отметил Андрей Суханов.

Отмечается, что на данный момент в более чем в 60% подвижного состава МУП УРТ заводской конструкцией установка кондиционеров не предусмотрена.

Напомним, рязанцы возмутились неработающими кондиционерами. Мэрия призвала сообщать о проблеме.