Рязанцы возмутились неработающими кондиционерами в общественном транспорте

В частности, речь шла об автобусе маршрута № 7. «Внутри духота, вонь. Форточки все открыты, жарища», — поделились горожане. Напомним, летом 2024 года жители областного центра регулярно жаловались на температуру в салонах городского подвижного состава. Также пассажиры теряли сознание из-за духоты.