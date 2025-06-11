Мэрия призвала жаловаться на неработающие кондиционеры в рязанском транспорте. Комментарий разметили под постами губернатора Павла Малкова в ответ на вопросы и возмущения рязанцев о духоте в автобусах и троллейбусах.
По информации горадминистрации, в новом транспорте кондиционеры исправны.
«По вопросу их включения можно обращаться напрямую к водителю или кондуктору», — заметили в комментарии.
По возникающим вопросам жителям предложили звонить в управление транспорта по телефону 60-00-10 (доб. 3001, 3002).
При звонке необходимо будет указать день, время и госномер автобуса и маршрута, подчеркнули в администрации.
«Специалисты проведут работу совместно с МУП УРТ уточнят все обстоятельства и примут необходимые меры», — пообещали в мэрии.
Ранее сообщалось, что Рязань получит еще 14 троллейбусов.
Журналист РЗН. Инфо проверяла работу кондиционеров летом 2024. Выяснилось, что в большинстве автобусов и троллейбусов устройства обдувают пассажиров теплым воздухом и в салоне, несмотря на работу кондиционеров, все равно душно.