Мэрия призвала жаловаться на неработающие кондиционеры в рязанском транспорте

По информации горадминистрации, в новом транспорте кондиционеры исправны. «По вопросу их включения можно обращаться напрямую к водителю или кондуктору», — заметили в комментарии. При этом по возникающим вопросам рязанцам предложили звонить в управление транспорта по телефону 60-00-10 (доб. 3001, 3002). При звонке необходимо будет указать день, время и госномер автобуса и маршрута.

Мэрия призвала жаловаться на неработающие кондиционеры в рязанском транспорте. Комментарий разметили под постами губернатора Павла Малкова в ответ на вопросы и возмущения рязанцев о духоте в автобусах и троллейбусах.

По информации горадминистрации, в новом транспорте кондиционеры исправны.

«По вопросу их включения можно обращаться напрямую к водителю или кондуктору», — заметили в комментарии.

По возникающим вопросам жителям предложили звонить в управление транспорта по телефону 60-00-10 (доб. 3001, 3002).

При звонке необходимо будет указать день, время и госномер автобуса и маршрута, подчеркнули в администрации.

«Специалисты проведут работу совместно с МУП УРТ уточнят все обстоятельства и примут необходимые меры», — пообещали в мэрии.

Ранее сообщалось, что Рязань получит еще 14 троллейбусов.

Журналист РЗН. Инфо проверяла работу кондиционеров летом 2024. Выяснилось, что в большинстве автобусов и троллейбусов устройства обдувают пассажиров теплым воздухом и в салоне, несмотря на работу кондиционеров, все равно душно.